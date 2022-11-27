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Місцями мокрий сніг, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 27 листопада 2022 07:00
Місцями мокрий сніг, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні Фото: українців попередили про ожеледицю надорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 листопада, в Україні буде хмарна погода. Місцями очікується дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні невеликий мокрий сніг та дощ вдень очікуються у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях, а вночі у Києві та області.

На заході та півночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вранці та вночі у західних областях туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря сьогодні протягом доби від -2 до +3 градусів. У південно-східних, Закарпатській та Одеській областях прогнозується +1 +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні хмарно, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця. Температура протягом доби в районі нуля градусів.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

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