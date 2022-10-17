Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво

"Місцева влада перевірятиме забудову у трьох випадках. Перше - забудовник не отримав право на виконання робіт. Друге - є повідомлення від громадян чи організацій про порушення будівельного законодавства. І третє - якщо за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі об’єкт має високий рівень ризику", - пояснила Шуляк.

У всіх цих випадках посадовці мають оглянути територію забудови, порівняти інформацію про об’єкт з е-системи з наявним будівництвом. У разі виявлення ознак самочинного будівництва представник місцевої влади має зробити фото- або відеофіксацію, а також скласти звіт, який оприлюднять на порталі електронної системи.

"У законопроекті ми фіксуємо, що це не просто можливість, це обов’язок місцевої влади. А за неналежне проведення такого моніторингу забудови для посадовців передбачена відповідальність", - констатує Шуляк.

За її словами, закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:

якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;

немає права на виконання будівельних робіт;

об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;

є істотні порушення проєктної документації на будівництво.

"У цих випадках місцева влада уповноважена діяти швидко і рішуче аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду", - підсумувала Шуляк.