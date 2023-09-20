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Місцеві бюджети зростуть на 75 млрд гривень після перерозподілу ПДФО, - Леонов

Середа 20 вересня 2023 19:43
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Місцеві бюджети зростуть на 75 млрд гривень після перерозподілу ПДФО, - Леонов Фото: народний депутат Олексій Леонов (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Перерозподіл податку на доходи військовослужбовців та поліціантів до держбюджету ніяк не вплине на життєдіяльність у громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова під час виступу в парламенті.

За його словами, місцеві бюджети матимуть у своєму розпорядженні на 75 мільярдів гривень більше, ніж в довоєнному 2021 році. Таким чином, усі потреби територіальних громад фінансово будуть забезпечені у повному обсязі.

"Пропозиція уряду щодо зарахування частини ПДФО до спеціального фонду держбюджету є цілком логічним та своєчасним кроком. Не може бути жодних виправдань ситуації, коли на сьогодні залишки місцевих бюджетів складають понад 200 мільярдів гривень і цей потужний ресурс не працює на нашу перемогу", - додав нардеп.

Він також зазначив, що сьогодні із цього приводу є багато маніпуляцій та ігор у політику. Але уряд не забере у місцевих бюджетів жодної гривні, яку було зароблено зусиллями місцевої влади.

"Жоден місцевий бюджет не здатен потягнути виробництво дронів або боєприпасів, це можливо тільки централізовано, коштом державного бюджету. Або своєю бездіяльністю ми підсилимо ризики втратити Україну. Або ми приймемо рішення, яке дозволить нам, як сказав президент, "мати нашу зброю, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей", - наголосив Леонов.

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