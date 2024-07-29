Місцеве самоврядування знову хочуть пограбувати, - мер Дніпра

"Мене більше турбує те, що у нас зараз починається обговорення бюджетної декларації на 2025 рік. І знову ж нас, місцеве самоврядування, хочуть пограбовувати", - заявив він.

Філатов зазначив, що місцева влада досягла угоди з президентом та урядом, підписавши меморандум між місцевим самоврядуванням і Кабінетом міністрів. За договором Дніпро бере на себе різницю в тарифах та не підіймає тарифи для жителів міста. При цьому держава має компенсувати 4% ПДФО.

"І це дуже нормально працювало, не перекривало всі наші витрати, але працювало.. 2025 рік, шановні наші міністри подають бюджетну декларацію, де 64% (ПДФО, що лишається в місцевих бюджетах, - ред.) перетворюється на 60%. 4% десь загубили по дорозі. Щоб ви зрозуміли, для Дніпра це 600 млн гривень", - зазначив він.

Філатов додав, що під час спілкування стосовно залишення у місцевого самоврядування так званого військового ПДФО, владі Дніпра обіцяли заморозити реверсну дотацію.

"Я не буду довго пояснювати, що це таке - це для вирівнювання між спроможними і неспроможними громадами. Для Дніпра, щоб ви розуміли, це два мільярди шістсот мільйонів гривень на 2025-й рік. Знову ж-таки, реверсну дотацію хочуть розморозити і у нас її вилучати. От і подивіться, якщо у Дніпра заберуть у 2025 році 3,2 млрд гривень, то що ми будемо робити?" - заявив мер Дніпра.

При цьому він додав, що бюджет міста складає близько 20 мільярдів гривень.

"Щоб ви зрозуміли, це ж захищені статті в більшості своїй. Це зарплатня вчителям, соцпрацівникам, лікарям тощо. Це тариф, в тому числі на воду, який заборонила підіймати НКРЕКП. Ми фактично перетворимося просто на касу по виплаті заробітної плати. Весь бюджет розвитку буде забраний. І не тільки у Дніпра, в рамках всієї країни, це мільярди і мільярди гривень", - заявив він.

Міський голова підкреслив, що пограбують всіх.

"Ось десять років я вже міський голова, кожного року при прийнятті бюджету нас хочуть пограбувати. Ну от можна залишити нас в спокої?" - резюмував він.