Колаборанти є при будь-якій війні. В Дніпрі їх не більше, ніж в Києві чи в Одесі.

"В будь-якому випадку, колаборанти є при будь-якій війні. Я впевнений, що в Дніпрі їх не більше, ніж в Києві чи в Одесі, або в інших містах України. Ситуація плюс-мінус така, як по всій країні", - заявив він.

Філатов підкреслив, що Дніпро ніколи не був проросійським містом.

"І у 2014 році ми вже показали феномен, коли ми зупинили так звану "русскую весну" в Дніпрі, зірвали плани зі створення "новоросії". В Дніпрі, може, більше серед людей похилого віку є, скажімо так, ностальгія за радящиною. Коли працювала крупна потужна промисловість, коли люди були молодими, здоровими... Є така ностальгічна радянщина, але в будь-якому випадку, немає проросійських настроїв", - зазначив він.

Колаборанти

Колаборант - це особа, яка свідомо співпрацює з окупаційною владою на шкоду своїй країні. Це поняття набуло особливої актуальності в контексті російсько-української війни.

За колабораційну діяльність передбачена кримінальна відповідальність. Санкції можуть включати позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

У контексті Франції під час Другої світової війни колабораціонізм був поширеним явищем. Після поразки Франції у 1940 році та окупації значної частини країни Німеччиною, було створено маріонетковий уряд у місті Віші. Цей режим, очолюваний маршалом Філіпом Петеном, офіційно співпрацював з нацистською Німеччиною. Віші контролювало південну частину Франції, яка не була безпосередньо окупована німецькими військами, але фактично підкорялася вимогам Берліна.

Політика Віші включала співпрацю з німецькими окупантами, зокрема в питаннях депортації євреїв до концентраційних таборів, переслідуванні членів французького опору та інших діях, спрямованих на підтримку нацистської влади. Колабораціоністи Віші виправдовували свої дії необхідністю зберегти французьку державу та уникнути повного руйнування країни, хоча багато французів вважали це зрадою національних інтересів.

Після звільнення Франції у 1944 році, багато колабораціоністів було покарано за співпрацю з ворогом, а сам режим Віші став символом зради та національного приниження.