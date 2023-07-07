Місцеве самоврядування має забезпечити мешканцям гідні умови, - Кличко

"Ми повинні провести на законодавчому рівні ті зміни, які дозволять у майбутньому Україні стати членом ЄС та НАТО, і забезпечити всім мешканцям гідні умови життя й роботи. Готувати ці зміни необхідно зараз. Місцеві громади повинні мати достатні ресурси та повноваження задля безпеки своїх територій та мешканців. Ми повинні збудувати таку систему державного управління, за створення якої сьогодні воюють наші захисники", - заявив Кличко.

За його словами, це мають бути правила й принципи демократії: справедливі незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності, сильне місцеве самоврядування, як в розвинених демократичних країнах. Саме про такі зміни йдеться в Резолюції Європейського парламенту, що була ухвалена 15 червня 2023 року.

"Умовою успішного відновлення та інтеграції України до європейської спільноти Європарламент назвав реформу з децентралізації та розвиток місцевого самоврядування. Більше того, європарламентарі закликали український Уряд до зміцнення місцевого самоврядування. Та використовувати успіх реформи з децентралізації у процесах відбудови та відновлення України. А також звернули увагу на подальшу співпрацю Асоціації міст України та Європейського альянсу міст і регіонів задля відновлення України. І ми розвиваємо нашу співпрацю з європейськими колегами. Адже саме органи місцевого самоврядування забезпечують демократичне управління, прозорість та відкритість процесів ухвалення рішень", - додав Кличко.