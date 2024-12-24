Місце пуску "Орешника". Де розташований Капустин Яр і чи дістають до нього українські дрони

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Що таке Капустин Яр

Капустин Яр - це ракетний полігон у північно-східній частині Астраханської області. Офіційна назва - 4-й державний центральний полігон Російської Федерації; умовна - військова частина 15644. На її території дислокуються ще понад десяток різних підрозділів.

Полігон з'явився в травні 1946 року як центральний полігон СРСР для випробувань ракетного озброєння, перших радянських балістичних і зенітних ракет.

Як пише військовий оглядач Forbes Девід Екс, коли Друга світова війна добігала кінця, радянські чиновники поспішали захопити німецькі ракети, технології та вчених. А сам полігон створювався частково для експериментів із німецькими балістичними ракетами V-2 (ФАУ-2).

Пізніше він став місцем зародження космічної програми СРСР. Випробування V-2 активізували розробку власних ракет, які вивели на орбіту перші радянські супутники. Через десятки років майданчик залишається найпередовішим космічним і ракетним випробувальним полігоном Росії. А тепер ще й став легітимною ціллю України в спробі відбити російську військову агресію.

Де знаходиться Капустин Яр

Полігон Капустин Яр площею близько 650 кв. кілометрів розташований здебільшого на території Росії, але також займає землі в межах Атирауської та Західно-Казахстанської областей Казахстану.

Фото: від полігону Капустин Яр до Дніпра близько 800 км (google.com/maps)

Адміністративно-житловий центр - місто Знаменськ на північному заході Астраханської області з чисельністю населення майже 27 тисяч осіб. Іменується полігон за назвою розташованого поруч села Капустин Яр, яке примикає до Знам'янська з південного сходу. Крім того, поблизу також розташований військовий аеродром Капустин Яр.

Від полігону Капустин Яр до міжнародно визнаних кордонів України близько 500 км, до міста Дніпро, по якому 21 листопада 2024 року звідси було запущено балістичну ракету середньої дальності "Орешник", - трохи більше 800 км.

Що випробовують на полігоні

Ракетні випробування почалися восени 1947 року і протягом 10 років Капустин Яр був єдиним полігоном для радянської балістики. За цей час були проведені випробування Р-1, Р-2, Р-5 і так далі. У 1957-1959 роках відбувалися пуски міжконтинентальної крилатої ракети "Буря".

У 1960 році на полігоні з'явився навчальний центр ракетних військ. І відтоді тут проводили і проводять випробування різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і ракет ППО.

Крім того, у першій половині 1960-х Капустин Яр став космодромом. У березні 1962 року звідси запустили супутник "Космос-1". Надалі з майданчика стартували невеликі супутники, а з 1969 по 1976 роки було здійснено 10 запусків за програмою "Інтеркосмос". Останній орбітальний запуск був у червні 2008 року для виведення на орбіту супутників зв'язку американської компанії Orbcomm. Пізніше повідомлялося про плани ліквідувати стартовий майданчик.

Капустин Яр брав участь у ядерній програмі. З 1957 по 1962 рік було здійснено 10 запусків ракет для випробувань в атмосфері і за її межами. За відкритими даними, на полігоні було проведено щонайменше 11 ядерних вибухів на висоті від 300 м до 5,5 км.

У 1990-х до його складу увійшов полігон військ ППО, а також був перепідпорядкований полігон "Сари-Шаган", який розташований у південно-східному Казахстані й орендується Росією. Відомо, що Капустин Яр виступає майданчиком для випробувань систем ППО С-400/С-500. Навесні цього року на полігоні запускали міжконтинентальну балістичну ракету.

Капустин Яр у російсько-українській війні

Демонстративний запуск ракети "Орешник" по Дніпру в листопаді 2024 року був не першим інцидентом російсько-української війни, пов'язаним із полігоном Капустин Яр.

На початку липня щонайменше один український безпілотник долетів до будівлі, в якій збираються ракети, після чого виникла пожежа. "Історичний полігон у Капустиному Яру, де в 1947 році сталінські ракетники вчилися керувати нацистськими балістичними ракетами, мабуть, денацифікують українські дрони", - жартував російський історик космосу Анатолій Зак.

Як писав Forbes, тоді була неясною мета удару. Але припускали, що вона могла бути пов'язана з випробуваннями С-500, один із таких комплексів до цього був уражений в окупованому Криму. Не виключено, що метою було завдання Росії політичної шкоди.

"Ці удари мають, скоріше, політичний, а не військовий характер, і спрямовані на те, щоб чинити тиск на Путіна, щоб жителі РФ ставили собі запитання, чому він не може захистити Росію", - пояснював австралійський військовий експерт Мік Раян.

5 грудня російські ЗМІ написали, що за кілька метрів від полігона нібито вибухнув український дрон. За даними Telegram-каналу Mash, під удар потрапив об'єкт на території, з якої росіяни запускали "Орешник". Інші джерела зазначали, що безпілотник збили і вибухнув він за кілька метрів від в'їзду на територію.

Крайня відома атака була проведена 9 грудня. Російські медіа повідомили, що на шляху до полігону Капустин Яр нібито вдалося збити три дрони.

Навіщо Росія імітує активність на Капустиному Яру

За останні дні українські моніторингові канали під час масштабних повітряних тривог кілька разів писали про якісь дії на полігоні Капустин Яр, які нібито передбачали запуск балістики середньої дальності.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко нагадує, що за час повномасштабної війни росіяни часто використовували фактор МіГ-31К як єдиного носія ракет "Кинджал", здатних досягти будь-якої точки на території України, як фактор психологічного, економічного і в деяких випадках вогневого впливу.

"У випадку з МіГ-31К не завжди вдавався вогневий вплив, тобто безпосереднє застосування Х-47М2 "Кинджал", а ось психологічний та економічний - регулярно. МіГ-31К злітає - тривога по всій країні, підприємства зупиняються, мости перекриваються, загальна нервозність по країні підвищується", - написав він у своєму Telegram.

Але є нюанс. У Росії менше однієї ескадрильї боєздатних МіГ-31К, їхній ресурс зношується, а нові літаки Москва не здатна виробляти. Тому "холості запуски" через без малого три роки війни стали занадто дорогими.

На його думку, активність на полігоні Капустин Яр - це новий дешевший спосіб тиснути на Україну. Створюється видимість пуску, вмикається тривога по всій Україні, а росіянам не потрібно піднімати в повітря МіГ-31К, витрачатися на заправку та обслуговування.

"Достатньо просто оголосити безполітну зону та імітувати пуск. Те, що називається - "дешево і сердито". Ось тільки пильність до тривог і ступеня загрози від цього не слід втрачати. Це точно так само як і з МіГ-31К - на сотню злетів був один, але реальний пуск", - додав експерт.

При підготовці використовувалися інформація з відкритих джерел, публікація Forbes, Telegram-канал військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.