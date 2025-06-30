Містобудівні умови та обмеження гальмують відновлення і ламають довіру до влади, - Шуляк

З вимаганням хабарів у сфері будівництва стикалися 44% громадян і 28% бізнесу. Найчастіше - під час погодження містобудівних умов (МУО), про що свідчить новий звіт НАЗК.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк для "Економічної правди".

Зокрема, вона називає процедуру погодження містобудівних умов та обмежень (МУО) "точкою входу" в корупційні схеми, які блокують інвестиції, руйнують конкуренцію та знижують довіру до влади.

"Цей документ - основа, без якої неможливо розпочати будь-яке будівництво. І саме тому навколо зосереджено стільки схем. Будь-яка затримка або формальне відхилення може зупинити інвестицію на мільйони гривень. І коли рішення залежить лише від волі посадовців, а не від чітких параметрів закону, - це завжди ризик", - підкреслила Шуляк.

За даними НАЗК, 44,1% громадян, які зверталися до органів влади у справах, пов’язаних із будівництвом, стикалися з вимаганням хабарів. Серед представників бізнесу таких випадків - 27,9%.

Найбільше скарг, згідно звіту, надійшло саме щодо процедур, пов’язаних із погодженням МУО. На практиці це означає, що забудовники змушені або платити, або стояти в чергах і погоджувати параметри вручну, без будь-якої гарантії результату.

"Ми неодноразово отримували сигнали про те, що в окремих громадах видача МУО перетворюється на інструмент шантажу. Тобі можуть тижнями не відповідати на звернення, змушуючи “домовлятись”. Або навпаки - з’являється раптове “покращення”, якщо ти правильно порозумівся з посадовцями. Це і є класичний приклад корупційної дискреції", - зазначила Олена Шуляк.

Містобудівні умови визначають цілу низку характеристик об’єкта забудови: цільове призначення земельної ділянки, граничну висотність, щільність забудови, відстані до меж ділянки, обов’язкові озеленення, поверховість тощо. Формально ці вимоги мали б бути стандартними - та на практиці вони часто прописуються під конкретного “свого” забудовника або навпаки використовуються як спосіб блокування проєктів конкурентів.

За словами Шуляк, однією з ключових проблем є саме надмірна гнучкість у трактуванні вимог. Навіть при наявності генерального плану або зонінгу, органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження змінювати або деталізувати вимоги на власний розсуд. Це створює ідеальне середовище для зловживань.

"Ми не говоримо про окремі випадки. Ми говоримо про системну проблему, коли правила гри відсутні як клас. І поки цього не буде змінено, ми не зможемо говорити про прозорий ринок будівництва, особливо в умовах післявоєнного відновлення", - акцентувала вона.

Ще однією проблемою, на яку звертає увагу народна депутатка, є відсутність єдиної цифрової системи перевірки та реєстрації МУО. Попри запуск платформи DREAM та електронних реєстрів, на рівні громад усе ще домінують паперові процеси, ручне погодження й “традиційні” схеми прискорення.

"Поки що найкраща боротьба з корупцією - це не інспекції, а неможливість натиснути кнопку “сховати” або “загальмувати” документ. І це те, що має бути в основі реформування системи МУО", - наголосила Олена Шуляк.

Нова архітектура містобудівного регулювання, наостаток зауважила вона, має включати стандартизовані шаблони для видачі МУО, автоматичну перевірку відповідності до ДБН та публічність усіх рішень у цифровому форматі.

Крім того, громади мають бути зацікавлені не в утриманні влади над процедурою, а в її спрощенні - бо саме це дозволить їм залучити інвесторів.