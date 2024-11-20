Місто вдосконалює роботу Ситуаційного центру протидії загрозам, - Кличко

"Перевірив роботу Ситуаційного центру протидії загрозам, який функціонує на базі КП "Інформатика". Столична влада продовжує вдосконалювати його роботу, бо безпека та стабільність у Києві головний пріоритет. Робота центру є важливою для киян в умовах сьогоднішніх викликів, особливо під час можливих блекаутів та ракетних атак. Інноваційні рішення дозволяють не тільки оперативно координувати дії служб, а й мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, щоб зберегти життєзабезпечення міста та безпеку його мешканців", - повідомив Віталій Кличко.

Мер розповів, що мета центру - забезпечення стабільної роботи служб міста та допомога їм в оперативному реагуванні на надзвичайні ситуації. Також робота центру допомагає в ухваленні ефективних управлінських рішень.

"Центр відстежує та аналізує інформацію з різних джерел і працює у декількох режимах - повсякденний моніторинг, підвищена готовність та надзвичайний стан. Усі вони включають взаємодію екстрених та комунальних служб міста. Зокрема ДСНС, поліції, служби швидкої допомоги та інших підрозділів", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що на Лівому березі Києва розпочала роботу модернізована територіальна автоматизована система оповіщення. Як повідомив Віталій Кличко, вона передбачає використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також є енергонезалежною - може працювати близько тижня без електропостачання.