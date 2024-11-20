Місто вдосконалює роботу Ситуаційного центру протидії загрозам, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міський Ситуаційний центр протидії загрозам, звідки здійснюється координація міських служб під час російських обстрілів та інших надзвичайних ситуацій. Він перевірив роботу центру та розповів, як столична влада вдосконалює його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Перевірив роботу Ситуаційного центру протидії загрозам, який функціонує на базі КП "Інформатика". Столична влада продовжує вдосконалювати його роботу, бо безпека та стабільність у Києві головний пріоритет. Робота центру є важливою для киян в умовах сьогоднішніх викликів, особливо під час можливих блекаутів та ракетних атак. Інноваційні рішення дозволяють не тільки оперативно координувати дії служб, а й мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, щоб зберегти життєзабезпечення міста та безпеку його мешканців", - повідомив Віталій Кличко.

Мер розповів, що мета центру - забезпечення стабільної роботи служб міста та допомога їм в оперативному реагуванні на надзвичайні ситуації. Також робота центру допомагає в ухваленні ефективних управлінських рішень.

"Центр відстежує та аналізує інформацію з різних джерел і працює у декількох режимах - повсякденний моніторинг, підвищена готовність та надзвичайний стан. Усі вони включають взаємодію екстрених та комунальних служб міста. Зокрема ДСНС, поліції, служби швидкої допомоги та інших підрозділів", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що на Лівому березі Києва розпочала роботу модернізована територіальна автоматизована система оповіщення. Як повідомив Віталій Кличко, вона передбачає використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також є енергонезалежною - може працювати близько тижня без електропостачання.