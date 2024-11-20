Город усовершенствует работу Ситуационного центра противодействия угрозам, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил городской Ситуационный центр противодействия угрозам, откуда осуществляется координация городских служб во время российских обстрелов и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Проверил работу Ситуационного центра противодействия угрозам, который функционирует на базе КП "Информатика". Столичная власть продолжает совершенствовать его работу, потому что безопасность и стабильность в Киеве главный приоритет. Работа центра важна для киевлян в условиях сегодняшних вызовов, особенно во время возможных блекаутов и ракетные атаки. Инновационные решения позволяют не только оперативно координировать действия служб, но и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, чтобы сохранить жизнеобеспечение города и безопасность его жителей", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр рассказал, что цель центра – обеспечение стабильной работы служб города и помощь им в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации. Также работа центра помогает в принятии эффективных управленческих решений.

"Центр отслеживает и анализирует информацию из разных источников и работает в нескольких режимах - повседневный мониторинг, повышенная готовность и чрезвычайное положение. Все они включают взаимодействие экстренных и коммунальных служб города. В частности, ГСЧС, полиции, службы скорой помощи и других подразделений", - отметил Виталий. Кличко.

Ранее сообщалось, что на Левом берегу Киева начала работу модернизированная территориальная автоматизированная система оповещения. Как сообщил Виталий Кличко, она предусматривает использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также энергонезависима - может работать около недели без электроснабжения.