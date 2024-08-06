"Місто вбивають КАБами". Фоззі з ТНМК розповів про ситуацію в рідному Харкові

Під час війни співак кілька разів був у Харкові, де залишається його мама. Три тижні тому виступав там для військових, а 5 тижнів тому їздив туди з презентацією книжки. Гурт планує пограти для дітей у підземній школі.

Олександр Сидоренко розповів, як змінилося місто за час повномасштабної війни.

"У травні 2022-го був страшний момент, сповнений трагізму. У мене свояк - головний лікар обласної лікарні. Я до нього заїхав і він показував град біля вікна, що не розірвався. Була ситуація, коли його нянечка пішла з онукою по хліб - розірвався реактивний снаряд, від дитини хоч щось лишилося, а від нянечки - нічого. Коли тобі показують, що отут град стирчить, отут прилетіло, там ракета потрапила в операційну, і ти на кожному кроці чуєш подібні історії, то відчуваєш себе в прифронтовому місці", - поділився співак.

За його словами, вдень Харків виглядає "живим містом". Вночі – все чорне, тільки чути "прильоти" нон-стоп.

"На початку війни з міста поїхала ІТ-шка, тоді заїхало десь 400-500 тисяч біженців з Донецької і з Харківської областей. Місто зовсім змінилося", - розповів Фоззі.

Він додає: зараз люди потрохи повертаються, місто оживає.

"Зараз головне, щоб Росія не наблизилася на відстань дій реактивної та ствольної артилерії, бо КАБами вони потрохи місто вбивають. А "стволкою" і "реактивкою" - росіяни так діяли з Маріуполем, вони не змінюють своїх алгоритмів", - зазначив музикант.

Він поділився, що його матір не хоче виїжджати із Харкова. Так само – мама гітариста гурту.

"У бас-гітариста будинок на Північній Салтівці – в них ракета прилетіла в перший же ранок. І його мама жила два місяці в метро, аж поки вдома вікна не вставили. Люди і зараз продовжують жити на Північній Салтівці", - розповів Фоззі.