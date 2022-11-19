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Місто-супутник Хмельницької АЕС залишилося без світла

Фото: місто-супутник Хмельницької АЕС сьогодні без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нетішин, місто-супутник Хмельницької АЕС, залишився без світла сьогодні, 19 листопада. Причиною цього є аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нетішинську міськраду у Facebook.

За даними "Хмельницькобленерго", у регіоні сталося аварійне відключення світла через перевантаження електромережі. Поки невідомо, коли у Нетішині з'явиться електроенергія.

"Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста. До електромережі підключена тільки критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, за даними "Укренерго", по всій території України будуть діяти стабілізаційні відключення світла. Поки екстрених обмежень не очікується.

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