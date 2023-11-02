Містичний детектив «Привиди у Венеції» онлайн вже на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV детективна прем’єра ― фільм «Привиди у Венеції» онлайн. Якщо є таємниця, людина має її розгадати ― це одна з її потреб. Саме тому нас так ваблять заплутані історії. А якщо додати трохи містики ― то стрічка стає ще цікавішою. А загадок і цікавих історій у фільмі «Привиди у Венеції» чимало. Тож вмикайте прем’єру 2023 онлайн українською у відмінній якості на SWEET.TV.

СЮЖЕТ: Детектив Еркюль Пуаро на пенсії живе у Венеції. На Гелловін письменниця Аріадна Олівер переконує Пуаро стати учасником спіритичного сеансу, щоб викрити медіума Джойс Рейнольдс як шахрайку. Але все змінює вбивство ― Джойс Рейнольдс знаходять простромленою на статуї у дворі. Що за страшна таємниця ховається в стінах старовинного палаццо? А головне ― хто і чому вбив «медіума»? Відповіді, як і притаманно творам Крісті, будуть неочікувані та несподівані.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Це третя екранізація твору Агати Крісті: 2010 року історія була включена до серіалу про Пуаро з Девідом Суше, а 2014 року стала одним з епізодів французького серіалу «Загадкові вбивства Агати Крісті».

«Привиди у Венеції» ― це також третя кіноісторія про Пуаро, режисером якої є сер Кеннет Брана. Він не лише режисер стрічки, а й виконавець головної ролі і п'ятнадцятий актор, який втілив на екрані Еркюля Пуаро

Зйомки фільму проходили у Венеції (хоча дія роману відбувається у Великобританії).

Ще цікавий факт про фільми серії. Є одна неявна річ яка присутня в кожній стрічці ― це твори Чарльза Діккенса. У третьому фільмі Пуаро пропонує Леопольду Фер'є почитати Діккенса.

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