Міст, РЛС та три катери: "Примари" ГУР вразили важливі цілі росіян

Оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують вражати об'єкти російської військової інфраструктури. Серед знищених цілей - міст, засоби зв'язку та РЕБ, кілька радіолокаційних станцій, літак та три катери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР.

Оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують завдавати ударів об'єктам, які забезпечують роботу російської військової системи. Під прицілом опинилися елементи логістики, зв'язку, радіолокації, авіації та морських сил окупантів.

Які цілі вразили

За даними ГУР, в результаті роботи підрозділи були знищені або вражені:

залізничний міст через Північно-Кримський канал;

дев'ять вишок зв'язку, РЕБ, РЕР, БРЛС та MESH-ретрансляторів;

станція радіолокації "Небо-У";

командний пункт РЛС П-18 "Терек";

дві РЛС "Каста-2Е";

навчально-бойовий реактивний літак Л-39 "Альбатрос";

швидкісний штурмовий катер БК-10;

швидкісний транспортно-десантний катер БК-16;

швидкісний патрульний катер "Мангуст".

Удар за можливостями РФ

Таким чином, "Примари" ГУР продовжують виводити з ладу різні елементи військової інфраструктури російських окупантів. Йдеться про об'єкти, що використовуються для радіолокаційного спостереження, зв'язку, радіоелектронної боротьби, пересування ресурсів, а також дій на море.

У ГУР зазначають, що послідовна поразка таких цілей обмежує можливості російських військ щодо виявлення об'єктів, передачі даних, переміщення ресурсів та ведення операцій на морському напрямку.