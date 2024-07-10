"Міст" до членства в НАТО. Столтенберг очікує схвалення суттєвого пакету допомоги Україні

Лідери країн НАТО під час саміту можуть схвалити суттєвий пакет допомоги Україні. Він має стати "мостом" для України на шляху до вступу в Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у кулуарах саміту НАТО під час підходу до преси.

Пакет допомоги

"Щодо України, я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів", - зазначив генсек.

За його словами, йдеться про:

НАТОвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;

довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;

нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;

нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;

крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.

"Разом узяті ці п'ять елементів складають потужний міст для України до членства в Альянсі. Я впевнений, що країни-союзники повторять своє зобов'язання, що Україна стане членом НАТО", - додав Столтенберг.

Сильний меседж для України

Також журналісти запитали у генсека, чи має шлях України до НАТО бути "незворотнім".

"Я очікую, що союзники узгодять сильний меседж щодо членства України. Щодо конкретних формулювань, я утримаюся від коментування цього, поки заява не буде узгоджена (між країнами-членами НАТО - ред.)", - сказав Столтенберг.

Він додав, що на його переконання, підсумкова заява саміту буде погоджена сьогодні.

Постачання Patriot

У генсека також поцікавилися, чи може Україна за підсумками саміту отримати сім систем протиповітряної оборони Patriot. Про такі постачання раніше просив президент України Володимир Зеленський.

За словами Столтенберга, після прохання Зеленського союзники НАТО наполегливо працювали над рішеннями щодо передачі ППО.

"І ми маємо оголошення від президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.) та низки інших лідерів учора, що вони зможуть поставити п'ять нових стратегічних систем ППО, від США, Італії, Румунії, Нідерландів та ще однієї країни-члена НАТО (мова про Німеччину - ред.). Крім того, ми забезпечимо, що у них (у України - ред.) буде більше тактичних систем ППО, у тому числі NASAMS", - додав генсек.