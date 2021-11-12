Миссия ОБСЕ утратила беспилотник в Луганской области

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее", - говорится в сообщении.

С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по предварительной оценке - вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением.

Команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

В целом, в отчете от 11 ноября Миссия сообщает о 399 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.

Также СММ ОБСЕ сообщает о препятствовании передвижению и глушению других БПЛА, кроме утраченного.