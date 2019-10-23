Миссия ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" по линии отвода

Согласно информации Специальной мориторинговой миссии ОБСЕ, у населенного пункта Краснолуцский было выявлено более 20 "Градов", которые оккупанты разместили с нарушением линий отвода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокй на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, на неподконтрольных правительству Украины территории зафиксировано российское вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

"22 октября СММ ОБСЕ обнародована информация, что на неподконтрольных правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 19 октября, около населенного пункта Краснолуцский, что в Луганской области, БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области - две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что СММ ОБСЕ зафиксировала вражеское вооружение, расположенном без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.

Так, 19 октября, на основе доступных данных воздушного наблюдения, у Круглика выявлено 26 танков (неустановленного типа), у населенного пункта Мирное - восемь самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков (неустановленного типа), девять буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и пять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".

Кроме того, у населенного пункта Хрустальный обнаружено десять единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б" и восемь единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б", а в районе населенного пункта Терновое выявлено восемь танков Т-72.

Напомним, 22 октября в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены.