UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Миссия ОБСЕ насчитала за сутки 455 нарушений режима прекращения огня

Автор: Анна Полисученко

Миссия ОБСЕ насчитала за сутки 455 нарушений режима прекращения огня. 435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 20 - в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 27 октября.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 435 нарушений режима прекращения огня, в том числе 86 взрывов (15 разрывов, 27 взрывов в воздухе и 44 взрыва неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольно правительству, 41 км южнее Донецка), а также к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км южнее Донецка).

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ