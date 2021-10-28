Миссия ОБСЕ насчитала за сутки 455 нарушений режима прекращения огня. 435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 20 - в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 27 октября.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 435 нарушений режима прекращения огня, в том числе 86 взрывов (15 разрывов, 27 взрывов в воздухе и 44 взрыва неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольно правительству, 41 км южнее Донецка), а также к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км южнее Донецка).