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Миссия НАТО в Косово следит за конфликтом и готова обеспечить безопасность страны

Фото: миссия НАТО в Косово следит за конфликтом и готова обеспечить безопасность страны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Миссия НАТО в Косово продолжает внимательно следить за обострением конфликта между Приштиной и Белградом. Военные Альянса готовы к принятию необходимых мер в случае дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международных сил безопасности Косово (KFOR) в Twitter.

"KFOR внимательно следит за ситуацией на севере Косово вместе с местными и международными организациями безопасности", - подчеркивается в заявлении.

В KFOR также отметили, что они готовы принимать необходимые меры для сохранения безопасности Косово в соответствии с мандатом ООН.

Напомним, вчера, 31 июля, в Косовско-Митровицком округе на границе с Сербией были слышны звуки стрельбы и сирены. Приштина перебросила свой спецназ ближе к границе.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что силовые подразделения Косово якобы готовят нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.

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НАТОСербияКосово