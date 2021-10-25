Миссия МАГАТЭ в Иране оказалась под угрозой

Рафаэль Гросси сказал, что не смог установить тот тип прямого общения с правительством Ирана, которое у него было до избрания нового правительства под руководством Эбрагима Раиси в июне.

"Я до сих пор не разговаривал с новым министром иностранных дел", - отметил Гросси. В то же время он выразил надежду, что представится возможность встретиться с министром в ближайшее время.

Гросси заявил, что Иран разрешил МАГАТЭ доступ к большинству камер на своих объектах, за одним важным исключением: закрытым остался объект в пригороде Тегерана, производящий детали для центрифуг и на котором была авария в июне этого года.

Иран объясняет отказ МАГАТЭ в доступе к объекту тем, что продолжается расследование нападения.

Без такого доступа программа мониторинга и верификации МАГАТЭ в Иране "уже неполноценна", отметил Гросси.