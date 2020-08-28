Miss Nationality Ukraine 2020 - стань первой красавицей Украинской Нации

30 августа в 14.00 в ресторане Saperavi (улица Михаила Грушевского, 1В) состоится кастинг Всеукраинского конкурса красоты Miss Nationality Ukraine 2020

Приглашаем девушек от 17 до 26 лет принять участие в региональном кастинге на конкурс красоты. Финальное шоу проекта Miss Nationality Ukraine 2020, в котором примут участие 20 украинок из разных регионов страны, состоится в Киеве.

Miss Nationality Ukraine 2020 - это не только конкурс красоты, это изобразительная платформа, которая предоставляет каждой участнице доступ к мастер-классам, лекциям, тренировкам от ведущих специалистов.

Миссия проекта: ежегодно определять достойных претенденток на звание Miss Nationality Ukraine 2020, отображающих красоту национальности украинок и обеспечить победительницам профессиональное развитие и карьерный рост.

Обладательница титула Miss Nationality Ukraine 2020 в течение года выполняет общественно-социальные функции, связанные с благотворительной, культурной, представительной миссией, пропагандирует основы национальности, культуры, обычаи Украины.

Внимание: кастинг по предварительной регистрации на сайте.

http://miss-nationality.com/

Контакты организационного комитета, аккредитация для СМИ:

+38066 588 44 06

mnu.ukraine@gmail.com

Instagram: @ missnationality.ukraine

http://miss-nationality.com/