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Міськрада Дніпра презентувала перспективи громади у повоєнному розвитку України

Фото: Володимир Міллер (dniprorada gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Міська рада Дніпра презентувала на виставці Rebuild Ukraine у Польщі перспективи громади у повоєнному розвитку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, майже всі іноземні партнери вважають головною складовою у відбудові України тісну співпрацю інвесторів саме з місцевим самоврядуванням.

"У громадах  краще знають свої комунальні, соціальні, освітні проблеми та шляхи їх вирішення. Тому вже зараз у кейсі Дніпра є напрацювання щодо подальшої роботи з кількома найпотужнішими європейськими містами. І роботу в цьому напрямі продовжується", - заявив він.

Заступник міського голови Дніпра Володимир Міллер, який представляв делегацію мста під час заходу, додав, що підвалини майбутнього економічного й індустріального розвитку потрібно закладати вже зараз.

"Доведено, що Дніпру довіряють європейські фінансові інституції, тому місто буде мати європейських бізнес-партнерів. Бо місцеве самоврядування - базова організаційна одиниця, яку іноземні організації розглядають як потенційного партнера", - заявив Міллер.

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