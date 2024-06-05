В США пояснили слова Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками. Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше", - зазначили у місії США при НАТО.

Там також нагадали інші слова Байдена, сказані після Вільнюського саміту. Американський лідер тоді наголошував, що членство України - це лише питання часу.

"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити і справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО". На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", - додали в дипмісії США.