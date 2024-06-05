UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США пояснили слова Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Напередодні американський президент Джо Байден заявив, що не готовий підтримати "НАТОвізацію" України. У місії США при НАТО пояснили його слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками. Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше", - зазначили у місії США при НАТО.

Там також нагадали інші слова Байдена, сказані після Вільнюського саміту. Американський лідер тоді наголошував, що членство України - це лише питання часу.

"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити і справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО". На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", - додали в дипмісії США.

Що сказав Байден

Нагадаємо, президент США Джо Байден в інтерв'ю Time заявив, що Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.

Він нагадав, що саме він раніше був тим, хто виступав проти "НАТОвізації" України.

Байден зазначив, що провів місяць в Україні, коли був сенатором та віцепрезидентом. Тоді в країні "була значна корупція, яка все обтяжувала".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден