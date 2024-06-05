В США пояснили слова Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

Напередодні американський президент Джо Байден заявив, що не готовий підтримати "НАТОвізацію" України. У місії США при НАТО пояснили його слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
"Президент чітко дав зрозуміти, що майбутнє України в НАТО, що Сполучені Штати підтвердили на саміті у Вільнюсі разом з усіма іншими союзниками. Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше", - зазначили у місії США при НАТО.
Там також нагадали інші слова Байдена, сказані після Вільнюського саміту. Американський лідер тоді наголошував, що членство України - це лише питання часу.
"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити і справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО". На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", - додали в дипмісії США.
Нагадаємо, президент США Джо Байден в інтерв'ю Time заявив, що Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це не обов'язково передбачає українське членство в НАТО.
Він нагадав, що саме він раніше був тим, хто виступав проти "НАТОвізації" України.
Байден зазначив, що провів місяць в Україні, коли був сенатором та віцепрезидентом. Тоді в країні "була значна корупція, яка все обтяжувала".
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