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Місія ООН вперше за останні 30 років відвідає Нагірний Карабах

Нью Йорк, П'ятниця 29 вересня 2023 21:26
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Місія ООН вперше за останні 30 років відвідає Нагірний Карабах Фото: Стефан Дюжаррик, речник генерального секретаря ООН (flickr by UN Geneva)
Автор: Іван Носальський

Місія Організації Об'єднаних Націй приїде до Нагірного Карабу вже цими вихідними. Вона побуває там уперше за останні 30 років.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Знаходячись там, команда прагнутиме оцінити ситуацію на місці і визначити гуманітарні потреби як людей, що залишилися, так і переселенців, закликавши всіх дотримуватися міжнародного права. Основну увагу буде приділено гуманітарним питанням, а також питанням захисту", - розповів Дюжаррик.

За його словами, візит дозволить представникам ООН ознайомитись з поточною гуманітарною діяльністю Азербайджану в регіоні.

Також членам місії продемонструють процес відновлення деяких об'єктів інфраструктури, роззброєння та конфіскації боєприпасів у незаконних збройних формувань Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан розпочав у Нагірному Карабаху "антитерористичні заходи локального характеру".

У відповідь Вірменія відмовилася спрямовувати війська на територію регіону.

В результаті операції, яка тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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