Мішель на зустрічі з президентом Ірану тиснув на нього через постачання ракет Росії, - ЗМІ

За словами Мішеля, він зустрівся з Пезешкіаном на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Знову висловив стурбованість ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини", - додав чиновник.

Також він наголосив на важливості діалогу, щоб уникнути ескалації.

У свою чергу кореспондент WSJ з посиланням на джерела зазначає, що в ході зустрічі Мішель повідомив іранському лідеру, що відносини між ЄС та Іраном знаходяться "на найнижчій точці".

При цьому глава Євроради чинив на президента Ірану тиск у питаннях прав людини, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та ув'язнених громадян країн Європи до Ірану.

Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.

Сам Пезешкіан знову заперечував факт постачання ракет Росії, а також намір створити ядерну зброю.