Мішель на зустрічі з президентом Ірану тиснув на нього через постачання ракет Росії, - ЗМІ

Голова Євроради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Сторони порушили питання постачання іранських ракет Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля у Twitter та кореспондента The Wall Street Journal Лоуренса Нормана у Twitter.
За словами Мішеля, він зустрівся з Пезешкіаном на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Знову висловив стурбованість ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини", - додав чиновник.
Також він наголосив на важливості діалогу, щоб уникнути ескалації.
У свою чергу кореспондент WSJ з посиланням на джерела зазначає, що в ході зустрічі Мішель повідомив іранському лідеру, що відносини між ЄС та Іраном знаходяться "на найнижчій точці".
При цьому глава Євроради чинив на президента Ірану тиск у питаннях прав людини, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та ув'язнених громадян країн Європи до Ірану.
Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.
Сам Пезешкіан знову заперечував факт постачання ракет Росії, а також намір створити ядерну зброю.
Нагадаємо, 10 вересня глава Держдепу США Ентоні Блінкен підтвердив чутки у ЗМІ про те, що Іран надав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У свою чергу, Пезешкіан вже кілька разів заперечував передачу. Також президент Ірану сьогодні заявив, що його країна нібито "ніколи не схвалювала російську агресію проти України".
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