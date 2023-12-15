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Мішель анонсував новий саміт ЄС, де обговорять 50 млрд євро для України

Фото: Шарль Мішель, президент Євроради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн Європейського союзу проведуть саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні 50 млрд євро. Він відбудеться на початку 2024 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Sky News.

Мішель зазначив, що вже 26 з 27 країн підтримали перегляд бюджету Євросоюзу до 2027 року, який передбачає надання Україні 50 млрд євро. І на початку наступного року буде проведено спеціальний саміт, аби знову обговорити це питання.

За його словами, "пропозиція дуже добре збалансована", оскільки вона демонструє відданість підтримці України та враховує такі пріоритети, як міграція та оборона.

"Я впевнений та оптимістичний, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими коштами", - додав Мішель.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро до 2027 року. Учора, 14 грудня, лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту Євроради.

У результаті Угорщина наклала вето на рішення, решта 26 країн його підтримали. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішення про 50 млрд євро вже принципово прийнято. І у січні має відбутися завершення всіх юридичних процедур.

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Саміт ЄСЕвросоюзДопомога УкраїніШарль Мишель