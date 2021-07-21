Мисак Хидирян рассказал о стратегии A.G.R. Group по привлечению средств у международных фондов

Собственник A.G.R. Group Мисак Хидирян рассказал, что агрохолдинг готов и дальше привлекать средства для развития и расширения бизнеса у международных фондов и частных институтов.

Мисак Хидирян открывает элеваторный комплекс в г. Середина-Буда, Сумской области.

Это стало возможным благодаря надежной репутации A.G.R. Group. По словам Мисака Хидиряна, агрохолдинг смог зарекомендовать себя как надежного партнера с хорошей кредитной историей.

“За период нашего сотрудничества с банками, у нас не было ни одного дня просрочки оплаты процентов или возврата кредита. В данный момент мы имеем хорошие отношения с такими банками, как Пивденный, ПУМБ, ОТР БАНК, польский KredoBank”, - заявил Мисак Хидирян в большом интервью изданию Латифундист.

В частности, на в том числе частично привлеченные средства был реализован проект строительства и запуска элеваторного комплекса в городе Середина-Буда, мощностью 28 тыс. тонн.

В будущем владелец холдинга A.G.R. Group Мисак Хидирян планирует и дальше сотрудничать с уже существующими и новыми партнерами.

Сбор урожая на полях холдинга Мисака Хидиряна A.G.R. Group.

Средства банков - не единственные финансовые инструменты, на которые рассчитывают в компании. Для привлечения дополнительных ресурсов в A.G.R. Group готовы воспользоваться такими инструментами как аграрные расписки и форвардные контракты. Кроме этого, Мисак Хидирян объявил, что уже начаты переговоры по привлечению средств у частных инвестиционных фондов и международных финансовых институтов.

На заимствованные деньги в холдинге планируют решить ряд важных задач: увеличить земельный банк, создать системы орошения, приобрести новую технику и внедрить новые технологии, а также приобрести и строить новые мощности элеваторного хранения.

По словам Мисака Хидиряна, все заработанные холдингом средства инвестировались в его дальнейшее развитие. От этой стратегии Хидирян отказываться не собирается.

“На протяжении всего периода развития холдинга, начиная с приобретения первой компании и до сегодняшнего дня, все заработанные компаниями холдинга средства инвестировались в его дальнейшее развитие”, - отметил инвестор.

Напомним, в 2020 году холдинг A.G.R. Group открыл свой элеватор. Как это было:

A.G.R. Group — это частный сельскохозяйственный холдинг, объединяющий 20 украинских компаний, специализирующихся на выращивании зерновых культур. Общая площадь сельскохозяйственных земель компании составляет 32 тыс. га.