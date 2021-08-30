Мировые цены на железную руду упали ниже годового максимума: что это значит для Украины

Цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.