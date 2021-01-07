Мировые цены на продовольствие достигли максимума за три года

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Цены на основной украинский экспорт заметно выросли за 2020 год

В декабре 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2% выше ноябрьского показателя. По итогам 2020 года в целом среднее значение этого индекса, достигло максимального за последние три года уровня, составив 97,9 пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 года.

Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как отмечается в сообщении, мировые цены пока 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году.

В декабре индекс цен на зерновые ФАО вырос на 1,1% по сравнению с ноябрьским показателем, а его среднегодовое значение за 2020 год на 6,6% превысило уровень 2019 года.

Индекс цен на растительные масла ФАО в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО, продолжая повышаться седьмой месяц подряд, в декабре вырос на 3,2%.

Индекс цен на мясо ФАО в декабре вырос на 1,7%, при этом его среднегодовое значение снизилось на 4,5% по сравнению с 2019 годом.

Индекс цен на сахар ФАО в декабре снизился на 0,6% после заметного увеличения в предыдущем месяце. По итогам 2020 года значение этого подиндекса на 1,1% превысило уровень 2019 года

Напомним, по данным Всемирного банка, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 4% в 2020 году, в основном за счет дефицита предложения и более высокого, чем ожидалось, спроса на пищевые масла и продукты питания. Цены на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются на текущем уровне с дальнейшим небольшим ростом в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, мировые цены на продовольствие в марте 2020 года резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.