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Мировые цены на нефть снижаются: что стало причиной

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Украина, Пятница 17 июня 2022 08:29
Мировые цены на нефть снижаются: что стало причиной Фото: цены на нефть падают после повышения процентных ставок (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в пятницу, 17 июня, поскольку опасения по поводу спроса возникли после повышения процентных ставок на этой неделе. Однако новые санкции в отношении Ирана сдержали снижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,4%, до 119,34 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,5% до 117,02 долларов за баррель.

Если потери сохранятся в течение дня, фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрируют свое первое недельное падение за пять недель, в то время как фьючерсы на нефть в США - первое падение за восемь недель.

"Повышение процентных ставок центральными банками оказывает давление на цены на нефть, несмотря на продолжающийся дефицит предложения", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Центральные банки по всей Европе повысили процентные ставки в четверг, некоторые на проценты, которые шокировали рынки, и намекнули на еще более высокую стоимость заимствований, чтобы укротить стремительную инфляцию, которая уничтожает сбережения и сокращает прибыль корпораций.

Эти шаги были предприняты вслед за повышением процентной ставки на 75 базисных пунктов на этой неделе Федеральной резервной системой США, что является самым высоким показателем с 1994 года.

Однако инвесторы по-прежнему были сосредоточены на ограниченных поставках после того, как Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против Ирана.

"Рынок следит за переговорами между Западом и Ираном в ожидании возобновления ядерной сделки в последние месяцы. Это снова привлекло внимание к текущим проблемам со стороны предложения на рынке", - отмечают аналитики ANZ Research.

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении китайских и эмиратских компаний, а также сети иранских фирм, которые помогают экспортировать иранскую нефтехимическую продукцию. Этот шаг может быть направлен на усиление давления на Тегеран с целью возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Напомним, 15 июня Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%. Это крупнейшее с 1994 года одномоментное повышение базовой ставки.

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