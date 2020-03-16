Мировые рынки падают, несмотря на экстренное снижение ставки ФРС

Фьючерсы на европейские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, упали более чем на 4%, так как пандемия коронавируса охватила большую часть Европы, а центральные банки не смогли успокоить инвесторов по поводу растущего экономического ущерба. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на евро Stoxx 50 упали на 5,4% до самого низкого уровня с 2012 года, в то время как фьючерсы на немецкий DAX потеряли 5,6%. Фьючерсы на французский FCE и испанский MFXI упали на 6% и 5,2% соответственно, так как две страны присоединились к Италии и ввели запрет на передвижения.

Нефть продолжила падать в понедельник, так как экстренное снижение ставок Федрезервом не смогло успокоить мировые финансовые рынки, охваченные паникой из-за быстрого распространения коронавируса и ценовой войны между ведущими производителями.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,8% до 32,20 долларов за баррель, а WTI - на 3,0% до 30,8 долларов за баррель.

"Проблема для инвесторов заключается в том, что влияние вируса на экономику до сих пор неизвестно - будет ли это событие одного месяца или одного года, и насколько глубоким будет сокращение потребительских расходов", - сказал Рик Меклер, партнер в Cherry Lane Investments.

На экстренном заседании в воскресенье Федеральная резервная система США снизила процентные ставки почти до нуля и пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.

Центральные банки в Австралии и Новой Зеландии приняли собственные меры, но не смогли остановить падение рынков. Фьючерсы на S&P 500 упали на 4,77% до своего дневного нижнего предела вскоре после возобновления торгов в воскресенье вечером.

Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%.

Отметим, 3 марта, Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых.