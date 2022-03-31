UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мировые лидеры всерьез обсуждают необходимость присутствия России в G20

Джастин Трюдо (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил сегодня, что Россия не может быть конструктивным партнером в альянсе "Большой двадцатки", учитывая ее вторжение в Украину. Ведущие страны обсуждают возможное исключение страны из объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая перед журналистами в Оттаве, Канада, Трюдо сказал, что мировые лидеры обсуждают присутствие России в G20. По его словам, это связано с тем, что вторжение в Украину перевернуло экономический рост для во всем мире. После таких действий Россия не может быть конструктивным партнером другим странам.

Комментарии Трюдо последовали за ранними призывами президента США Джо Байдена исключить Россию из G20, группы стран с крупнейшими экономиками мира.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуG20