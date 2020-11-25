Мировые фондовые индексы достигли рекорда после подтверждения победы Байдена

Фото: Уолл-стрит (www.dowjones.com)

Инвесторы приветствовали резко улучшившиеся глобальные перспективы

Мировые акции в среду, 25 ноября, выросли до рекордного уровня после ночного скачка, когда индекс Dow Jones впервые поднялся до 30 000 пунктов. Официальное начало перехода избранного президента США Джо Байдена в Белый дом и растущая уверенность в том, что вакцина COVID-19 будет скоро готова, увеличили аппетит к глобальным акциям.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Главное сейчас то, что подтверждено официально, что администрация Байдена начнет работу. И у нас есть достаточная ликвидность от мировых центральных банков", - сказал Норихиро Фуджито, главный инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Он прогнозирует глобальный рост до инаугурации Байдена в январе.

Сообщения о том, что Байден планировал назначить бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен министром финансов - шаг, который может сильно сместить акцент на усилия по борьбе с растущим экономическим неравенством, также обнадежили рынки.

Это подтолкнуло глобальный индекс мировых акций MSCI к росту на 0,1% до рекордного уровня.

На Уолл-стрит во вторник индекс Dow Jones вырос на 1,54% до 30 046,24, а индекс S&P 500 вырос на 1,62% до 3 635,41, что также является рекордным максимумом.

Биткойн упал на 1,4% и торговался на уровне 18 901 доллар, хотя он все еще оставался в близким к рекордному пику в 19 666 долларов, достигнутому почти три года назад.

С другой стороны, иена, считающаяся валютой-убежищем, практически не изменилась и составила 104,56 доллара за доллар.

Золото также потеряло в цене, достигнув во вторник четырехмесячного минимума в 1,800,80 долларов.

На казначейские облигации США также оказали давление ожидания того, что назначение Йеллен министром финансов может облегчить принятие пакета финансовых стимулов, что приведет к увеличению долга. Доходность 10-летних облигаций США выросла до 0,880% по сравнению с минимумом четверга 0,818%.

Цены на нефть также держались около самых высоких уровней с марта на фоне улучшения перспектив мировой экономики. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,5% до 48,20 доллара за баррель, достигнув максимума начала марта.

Евро устойчиво держится на уровне 1,1900 доллара, что близко к верхней границе его недавнего торгового диапазона. Британский фунт держался на отметке 1,3346 доллара, около двухмесячного максимума, чему способствовали надежды на сделку по Brexit.

Как сообщало РБК-Украина, 24 ноября индекс Dow Jones (индекс ценных бумаг 30 крупнейших предприятий США) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов.

Напомним, цены на нефть марки Brent 24 ноября достигли самого высокого уровня с марта, поскольку новости о третьей вакцине от коронавируса вселили надежды на более быстрое восстановление спроса на нефть.