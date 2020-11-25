Світові фондові індекси досягли рекорду після підтвердження перемоги Байдена

Фото: Уолл-стріт (www.dowjones.com)

Інвестори вітали глобальні перспективи, які різко покращилися

Світові акції в середу, 25 листопада, зросли до рекордного рівня після нічного стрибка, коли індекс Dow Jones вперше піднявся до 30 000 пунктів. Офіційний початок переходу обраного президента США Джо Байдена в Білий дім і зростаюча впевненість у тому, що вакцина COVID-19 скоро буде готова, збільшили апетит до глобальних акцій.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Зараз головне те, що офіційно підтверджено, що адміністрація Байдена почне роботу. І у нас є достатня ліквідність від світових центральних банків", - сказав Норихиро Фуджито, головний інвестиційний стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Він прогнозує глобальне зростання до інавгурації Байдена в січні.

Повідомлення про те, що Байден планував призначити колишнього голову Федеральної резервної системи Джанет Йеллен міністром фінансів - крок, який може сильно змістити акцент на зусилля по боротьбі з зростаючою економічною нерівністю, також заспокоїли ринки.

Це підштовхнуло глобальний індекс світових акцій MSCI до зростання на 0,1% до рекордного рівня.

На Уолл-стріт у вівторок індекс Dow Jones виріс на 1,54% до 30 046,24, а індекс S&P 500 виріс на 1,62% до 3 635,41, що також є рекордним максимумом.

Біткойн впав на 1,4% і торгувався на рівні 18 901 долар, хоча він все ще залишався близьким до рекордного піку в 19 666 доларів, досягнутому майже три роки тому.

З іншого боку, ієна, вважається валютою-притулком, практично не змінилася і склала 104,56 долара за долар.

Золото також втратило в ціні, досягнувши у вівторок чотиримісячного мінімуму в 1,800,80 доларів.

На казначейські облігації США також чинили тиск очікування того, що призначення Йеллен міністром фінансів може полегшити прийняття пакету фінансових стимулів, що призведе до збільшення боргу. Прибутковість 10-літніх облігацій США зросла до 0,880% у порівнянні з мінімумом четверга 0,818%.

Ціни на нафту також трималися близько найвищих рівнів з березня на тлі поліпшення перспектив світової економіки. Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,5% до 48,20 долара за барель, досягнувши максимуму початку березня.

Євро стійко тримається на рівні 1,1900 долара, що близько до верхньої межі його недавнього торгового діапазону. Британський фунт тримався на позначці 1,3346 долара, близько двомісячного максимуму, чому сприяли надії на операцію з Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 листопада індекс Dow Jones (індекс цінних паперів 30 найбільших підприємств США) вперше перевищив позначку в 30 тисяч пунктів.

Нагадаємо, ціни на нафту марки Brent 24 листопада досягли самого високого рівня з березня, оскільки новини про третю вакцину від коронавірусу вселили надії на більш швидке відновлення попиту на нафту.