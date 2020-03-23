Мировой экономике грозит рецессия, хуже, чем в 2009 году, - МВФ

Мировой экономике грозит "большой ущерб" из-за пандемии коронавируса COVID-19, который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного валютного фонда.

За словами главы МВФ Кристалины Георгиевой, развитые страны должны оказать большую поддержку странам с низким уровнем дохода.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - говорит она.

По ее словам, МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

Напомним, в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется. Всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней заболевших удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

Как сообщало РБК-Украина, генсек ООН призывает прекратить все вооруженные конфликты из-за коронавируса. По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Но наибольший удар он наносит по уязвимым группам населения по странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.