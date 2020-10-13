Мировая финансовая система стабильна, но уязвимость растет, - МВФ

Пандемия коронавируса пока существенно не влияет на мировую финансовую систему, но длительная рецессия или политические ошибки могут привести к росту уязвимости во всем мире.

Такое заявление сделали во вторник в Международном валютном фонде, передает агентство Reuters.

Крупнейший в мире многосторонний кредитор заявил, что некоторые банковские системы могут столкнуться с дефицитом капитала, если экономический спад в этих регионах продолжится, а растущее долговое бремя как в частном, так и в государственном секторах может создать будущие проблемы для финансовых рынков.

Учитывая неопределенность относительно того, как быстро пандемия COVID-19 может быть взята под контроль, МВФ предупредил, что политики должны быть готовы продолжать оказывать широкую поддержку бизнесу и населению и постепенно ослаблять ее только после того, как пандемия будет полностью взята под контроль.

"По мере того как экономика вновь откроется, адаптивная политика будет иметь важное значение для обеспечения того, чтобы восстановление продолжалось и становилось устойчивым”, - говорится в докладе МВФ о глобальной финансовой стабильности.

В МВФ также заявили, что компании, уже обремененные очень высоким уровнем долга, могут начать сталкиваться с проблемами платежеспособности, если рецессия затянется.

"Крупные компании, имеющие доступ к рынкам капитала, лучше приспособлены к более длительному спаду, но малые и средние компании, особенно в отраслях, непосредственно затронутых блокированием, более уязвимы", - говорится в докладе

Как только пандемия будет взята под контроль, политики должны сосредоточиться на восстановлении банковских сфер, а также на ужесточении правил для небанковских учреждений.

Напомним, ранее Всемирный банк прогнозировал, что из-за коронавируса количество бедных в мире увеличится на 150 млн человек.

Отметим, в марте 2020 года генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа, заявил, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.