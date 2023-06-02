У Мирнограді тривають видачі гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

До Мирнограду, що в Донецькій області, Фонд Ріната Ахметова передав майже 4 тисячі продуктових наборів. Зараз їх продовжують отримувати місцеві мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У пріоритеті - найбільш уразливі категорії населення: люди з інвалідністю, багатодітні родини тощо.

Для кожної родини, яка лишилася на Донеччині, набори з поживними продуктами є вагомою підтримкою. У складі наборів макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З початку повномасштабної війни фонд передав майже 246 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Загалом фонд передав понад 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України. З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".