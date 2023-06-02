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В Мирнограде продолжаются выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

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Пятница 02 июня 2023 17:37
В Мирнограде продолжаются выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова Фото: в Мирнограде продолжаются выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Мирноград, что в Донецкой области, Фонд Рината Ахметова передал почти 4 тысячи продуктовых наборов. В настоящее время их продолжают получать местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В приоритете – наиболее уязвимые категории населения: люди с инвалидностью, многодетные семьи и т.д.

Для каждой семьи, которая осталась в Донецкой области, наборы с питательными продуктами являются весомой поддержкой. В составе наборов макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд передал почти 246 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего фонд передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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