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Мирний план Зеленського може стати потенційним вирішенням війни, - Брінк

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують мирний план, представлений президентом Володимиром Зеленським. І він міг би стати потенційним вирішенням війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "24 каналу".

"Зараз дуже чітко зрозуміло - хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни. Якраз цього понеділка Росія знову запустила 70 ракет по українських містах. Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського", - заявила посол.

Мирний план Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників "Групи двадцяти представив "українську формулу миру".

Мова про фактичний план того, як покласти край війні з Росією. Ця формула полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України