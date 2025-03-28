Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне

Чи залишається питання членства України в НАТО відкритим і що думають в Альянсі про перспективи мирних переговорів з Росією.

Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна озвучив свою думку щодо майбутнього України та ролі НАТО, головні заяви - читайте у матеріалі нижче.

Ключові тези:

Сильніша Європа вигідна Америці та робить НАТО міцнішим.

Усі рішення в НАТО завжди ухвалюються в координації з усіма членами.

Завдяки позиції стримування та оборони ймовірність "зіткнення" НАТО з Росією є низькою, хоча й не виключеною.

Ми повинні стримувати будь-які потенційні амбіції Росії або будь-якого іншого супротивника щодо дій проти Альянсу.

НАТО не бачило жодних планів щодо зміни військової присутності США в Європі.

Головною гарантією безпеки для України залишатимуться ЗСУ.

Заморожений конфлікт в Україні – це найгірший сценарій.

Ми лише на початковій стадії мирних переговорів

За словами Драгоне, наразі лише початкова стадія мирних переговорів, дипломати працюють 24/7, а ключове завдання - досягти справедливого та довготривалого миру якнайшвидше.

"Для України вкрай важливо підійти до переговорного процесу з позиції сили. Саме тому НАТО продовжує надавати підтримку Україні, очікуючи на розвиток подій. Йдеться не про підживлення війни, а про гарантування того, що Україна зможе захищати себе як зараз, так і в майбутньому", - наголошує він, зазначивши, що сильна Україна матиме вищі шанси на вигідну угоду для стабільного миру.

Що стосується Росії, то адмірал НАТО наголосив, що вона є агресором і неодноразово порушувала попередні угоди.

"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією", - додав він.

Адмірал також наголосив, що поганий мир може бути гіршим за його відсутність, а найгіршим сценарієм є заморожений конфлікт.

Членство України в НАТО не є частиною переговорів про мир

За словами Драгоне, наразі питання членства України в НАТО не є частиною поточних переговорів про мир і немає домовленості про автоматичний вступ країни до Альянсу що після завершення мирних переговорів.

"Проте в майбутньому, якщо будуть виконані всі необхідні умови, зокрема зацікавленість самої України та одностайна підтримка всіх союзників, не можна виключати можливості початку процесу зміцнення зв’язків між Україною та НАТО", - додав він.

Говорячи про розміщення європейських військ в України, як гарантії безпеки, Драгоне зазначив, що це може бути корисним, але за умов:

абсолютного припинення вогню,

наявності потужного мандату, "бажано під егідою ООН",

це мають бути не лише європейські війська, і вони мають бути достатньо чисельними для присутності вздовж усього російсько-українського кордону.

При цьому, він наголосив, що головною гарантією безпеки для України залишатимуться її Збройні Сили.

"Україна й надалі отримуватиме важливу допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії. Це дозволить їй відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні Сили, щоб забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії", - запевняє він.

Головні загрози НАТО - Росія та терористичні угруповання

Драгоне називає Росію та терористичні угруповання головними загрозами для Альянсу. Втім, говорячи про можливий конфлікт з РФ, вважає ризики низькими.

"Ми повинні стримувати будь-які потенційні амбіції Росії або будь-якого іншого супротивника щодо дій проти Альянсу. Ми маємо робити це, перш за все, дипломатичним шляхом, але будь-які переговори повинні підкріплюватися нашою позицією сили. Поєднання м’якої та жорсткої сили - це унікальна особливість НАТО", - зазначає він.