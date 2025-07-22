Миргородська громада планує відновити сотні зруйнованих об’єктів: що містить її ПКВ

Програма комплексного відновлення Миргородської громади Полтавщини включає в себе майже 50 проєктів, 32 з яких у пріоритеті. Всі ці проєкти покликані відновити понад 280 зруйнованих і пошкоджених об'єктів і допомогти у вирішенні проблем тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, внаслідок російських обстрілів у громаді пошкоджено або зруйновано щонайменше 288 об'єктів. Серед них – 172 приватні житлові будинки, 113 квартир у 11 багатоквартирних будинках і три промислові об’єкти. Найбільше постраждали Миргород та села Білики, Вовнянка та Малі Сорочинці.

Що і як будуть відновлювати

За словами Олени Шуляк, у Миргородській громаді підійшли до створення ПКВ саме з тих заходів, які обовʼязкові для створення Програми й будуть максимально ефективними. Йдеться про оцінку демографічних, економічних, інфраструктурних втрат, а також аналізу стану довкілля тощо.

"Відповідно, тільки після ґрунтовного аналізу всіх викликів почали розроблятися рішення та проєкти, що відповідають головному принципу відбудови "краще, ніж було". Йдеться про конкретні заходи з термінами, відповідальними та джерелами фінансування. У документ також інтегровані просторові рішення, визначені пріоритетні ділянки, заплановане перепланування транспортної мережі та створення зелених зон", - повідомила Шуляк.

Щодо економічного відновлення, додала вона, громада ставить у пріоритет підтримку підприємництва, малого бізнесу та розвиток туризму.

Крім цього, визначено зони економічного розвитку. Також планується модернізація інфраструктури, залучення інвесторів, підтримка крафтових виробників.

"Один з найболючиших і найактуальніших акцентів відновлення - реставрація зруйнованих і пошкоджених житлових будинків. Також заплановані окремі програми для ВПО та мешканців, які втратили житло", - зазначила Олена Шуляк.

Парламентарка також повідомила, що Миргородська громада комплексно підійшла до оновлення транспортної інфраструктури. За її словами, у планах – модернізація маршрутної мережі, розвиток велосипедних і пішохідних шляхів, підвищення безпеки дорожнього руху. Це, акцентувала вона, дасть змогу жителям пересуватись зручніше та комфортніше, а загальна якість життя у громаді зросте.

"Соціальна сфера - ще один пріоритет. Ми говоримо про модернізацію медичних, освітніх і соціальних закладів, цифровізацію послуг, а також про адресну підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. У центрі уваги кожна людина, яка потребує допомоги", - зауважила Шуляк.

Окремий напрям, додала вона, - культурна та екологічна складова відновлення. У громаді планують зберігати історичні пам’ятки, розвивати бренд Миргорода, підтримувати туризм, очищати водойми, впроваджувати просвітницькі ініціативи в галузі довкілля та створювати нові зелені зони.

"Наголошу на ще одному важливому принципі, без якого неможливе ні відновлення, ні подальший розвиток України, - безбарʼєрність. І це не лише про пандуси біля підʼїздів, це про максимальну залученість мешканців громади до ухвалення рішень. Тим не менш, принцип безбар’єрності інтегровано в усі сфери: передбачено фізичну, цифрову та інформаційну доступність транспорту, публічних просторів, культурного і рекреаційного життя", - пояснила голова комітету з місцевого самоврядування і регіонального розвитку.

Додамо, що для розробки ПКВ було зібрано понад 80 пропозицій від жителів. У підсумку до фінального переліку включено 23 громадські проєкти – від благоустрою й транспорту до безпеки та освіти. Пріоритет віддали ініціативам, які отримали підтримку самих мешканців.

Наступний крок - створення на базі ПКВ довгострокового Комплексного плану просторового розвитку. Він має забезпечити сталість, експертну участь і системність трансформації громади.

"Миргород бачить своє майбутнє як економічно активний, екологічно чистий центр санаторно-реабілітаційного відпочинку. Громада хоче бути не просто відновленою, а розвиненою, привабливою, інклюзивною", - зазначила Шуляк.