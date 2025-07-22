Миргородская громада планирует восстановить сотни разрушенных объектов: что содержит ее ПСВ

Программа комплексного восстановления Миргородской громады Полтавщины включает в себя почти 50 проектов, 32 из которых в приоритете. Все эти проекты призваны восстановить более 280 разрушенных и поврежденных объектов и помочь в решении проблем тысячам внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в результате российских обстрелов в громаде повреждено или разрушено не менее 288 объектов. Среди них - 172 частных жилых дома, 113 квартир в 11 многоквартирных домах и три промышленных объекта. Больше всего пострадали Миргород и села Белики, Вовнянка и Малые Сорочинцы.

Что и как будут восстанавливать

По словам Елены Шуляк, в Миргородской громаде подошли к созданию ПКВ именно с тех мероприятий, которые обязательны для создания Программы и будут максимально эффективными. Речь идет об оценке демографических, экономических, инфраструктурных потерь, а также анализа состояния окружающей среды и тому подобное.

"Соответственно, только после основательного анализа всех вызовов начали разрабатываться решения и проекты, соответствующие главному принципу восстановления "лучше, чем было". Речь идет о конкретных мерах со сроками, ответственными и источниками финансирования. В документ также интегрированы пространственные решения, определены приоритетные участки, запланирована перепланировка транспортной сети и создание зеленых зон", - сообщила Шуляк.

По экономическому восстановлению, добавила она, община ставит в приоритет поддержку предпринимательства, малого бизнеса и развитие туризма.

Кроме этого, определены зоны экономического развития. Также планируется модернизация инфраструктуры, привлечение инвесторов, поддержка крафтовых производителей.

"Один из самых болезненных и актуальных акцентов восстановления - реставрация разрушенных и поврежденных жилых домов. Также запланированы отдельные программы для ВПЛ и жителей, которые потеряли жилье", - отметила Шуляк.

Парламентарий также сообщила, что Миргородская громада комплексно подошла к обновлению транспортной инфраструктуры. По ее словам, в планах - модернизация маршрутной сети, развитие велосипедных и пешеходных путей, повышение безопасности дорожного движения. Это, акцентировала она, позволит жителям передвигаться удобнее и комфортнее, а общее качество жизни в громаде возрастет.

"Социальная сфера - еще один приоритет. Мы говорим о модернизации медицинских, образовательных и социальных учреждений, цифровизации услуг, а также об адресной поддержке ветеранов и внутренне перемещенных лиц. В центре внимания каждый человек, который нуждается в помощи", - отметила Шуляк.

Отдельное направление, добавила она, - культурная и экологическая составляющая восстановления. В громаде планируют сохранять исторические памятники, развивать бренд Миргорода, поддерживать туризм, очищать водоемы, внедрять просветительские инициативы в области окружающей среды и создавать новые зеленые зоны.

"Подчеркну еще один важный принцип, без которого невозможно ни восстановление, ни дальнейшее развитие Украины, - безбарьерность. И это не только о пандусах у подъездов, это о максимальной вовлеченности жителей громады в принятие решений. Тем не менее, принцип безбарьерности интегрирован во все сферы: предусмотрена физическая, цифровая и информационная доступность транспорта, публичных пространств, культурной и рекреационной жизни", - пояснила глава комитета по местному самоуправлению и региональному развитию.

Добавим, что для разработки ПКВ было собрано более 80 предложений от жителей. В итоге в финальный перечень включены 23 общественных проекта - от благоустройства и транспорта до безопасности и образования. Приоритет отдали инициативам, которые получили поддержку самих жителей.

Следующий шаг - создание на базе ПКВ долгосрочного Комплексного плана пространственного развития. Он должен обеспечить постоянство, экспертное участие и системность трансформации громады.

"Миргород видит свое будущее как экономически активный, экологически чистый центр санаторно-реабилитационного отдыха. Громада хочет быть не просто восстановленной, а развитой, привлекательной, инклюзивной", - отметила Шуляк.