В мире стало меньше жертв терроризма, - доклад

Число смертей, вызванных террористическими атаками, сократилось во всем мире, но число стран, переживающих террор, увеличилось, в основном в результате роста числа нападений ультраправых сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Глобального индекса терроризма в 2019 году.

Согласно ему, число смертей в результате терроризма в мире в 2019 году составило 15 952 человека, что меньше на 15,2%, чем годом ранее. Число смертей также сократилось более чем наполовину по сравнению с 2014 годом - тогда было зафиксировано 33555 смертей.

В докладе объясняется снижение числа смертей, связанных с терроризмом, падением Исламского государства в Ираке и победами в Сомали над повстанцами террористической группировки "Аш-Шабаб".

В Западной Европе число смертей от всех террористических инцидентов снижается второй год подряд. В регионе также зафиксировано самое низкое число инцидентов с 2012 года.

Однако в докладе говорится, что все большее число стран подвергаются террористическим атакам в результате роста крайне правого терроризма.

В 2018 году 71 страна понесла как минимум одну смерть, связанную с терроризмом, что является вторым по величине показателем с начала века.

В докладе освещается нападение в марте 2019 года на две мечети в Новой Зеландии, где 51 человек был убит в качестве примера распространения терроризма в странах, в которых "почти нет предшествующей истории" или "террористической деятельности в результате крайне правой идеологии".

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала агента РФ, призывавшего совершать теракты в День достоинства и свободы в крупнейших городах Украины.