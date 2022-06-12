ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мир в Україні можливий. Питання в тому, якою ціною, - Столтенберг

Новость на русском →
Гельсінкі, Неділя 12 червня 2022 20:41
Мир в Україні можливий. Питання в тому, якою ціною, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Мир в Україні цілком можливий, але головне питання в тому, яку ціну вона готова за нього заплатити. Завдання Заходу - зробити так, щоб Києву не довелося йти на територіальні поступки і втрату незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференція.

"Так, мир в Україні цілком можливий, але тільки є питання, яким буде цей мир. Бо якщо Україна відведе свої війська і припинить битися, то тоді може припинити існування як незалежна європейська нація. Якщо президент Путін припинить битися, теж буде мир. Дилема в тому, що мир можливий завжди, капітуляція може призвести до миру", - зазначив він.

У той же час, за його словами, Україна не готова на мир за всяку ціну.

"Взагалі-то вони вже платять високу ціну за свою незалежність... Не мені судити, наскільки високу ціну Україна має заплатити. Ми теж платимо ціну, тому що надаємо підтримку і вводимо санкції, але немає сумніву в тому, що саме українці щодня платять найвищу ціну. І тільки їм можна про це судити", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, моральна дилема в тому, що мир можливий, але як дорого Україна готова заплатити за незалежність. Найкращий шлях - відмова президента Росії Володимира Путіна від війни, оскільки тільки Росія відповідальна за війну в Україні.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про завершення війни за столом переговорів. І завдання західних партнерів - зробити позицію Києва максимально сильною.

"Так що питання не в тому, чи можливий мир. Питання в ціні, скільки території, суверенітету і незалежності, свободи і демократії ви готові принести в жертву заради миру. І це дуже важка моральна дилема", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що в Україні ведеться війна на виснаження, але закінчиться вона все одно за столом переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз