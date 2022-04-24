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Мир не сможет игнорировать. Северная Корея анонсировала новое оружие

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Пхеньян, Воскресенье 24 апреля 2022 04:52
Мир не сможет игнорировать. Северная Корея анонсировала новое оружие Пуск ракеты в Северной Корее (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Официальные источники в Северной Корее сообщают, что страна обрела "непобедимую силу, которую мир не может игнорировать". В понедельник в Пхеньяне должен пройти военный парад в честь 90-летия местных вооруженных сил. На нем и может состояться премьера новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник будет отмечаться 90-летие со дня основания Корейской народно-революционной армии, и международные наблюдатели говорят, что Северная Корея может провести крупный военный парад ради демонстрации нового оружия.

В воскресном репортаже государственного информационного агентства KCNA перечислена история военных достижений Северной Кореи, начиная с ее сражений против Соединенных Штатов в Корейской войне и заканчивая бомбардировкой южнокорейского острова Ёнпхён в 2010 году. На спутниковых снимках последних недель неоднократно фиксировались тысячи северокорейских военнослужащих, тренирующихся в строю на парадном полигоне в Пхеньяне.

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