Світ не зможе ігнорувати. Північна Корея анонсувала нову зброю

Офіційні джерела в Північній Кореї повідомляють, що країна знайшла "непереможну силу, яку світ не може ігнорувати". У понеділок в Пхеньяні повинен пройти військовий парад на честь 90-річчя місцевих збройних сил. На ньому і може відбутися прем'єра новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У понеділок буде відзначатися 90-річчя з дня заснування Корейської народно-революційної армії, і міжнародні спостерігачі кажуть, що Північна Корея може провести великий військовий парад заради демонстрації нової зброї.

У недільному репортажі Державного інформаційного агентства KCNA перерахована історія військових досягнень Північної Кореї, починаючи з її битв проти Сполучених Штатів в Корейській війні та закінчуючи бомбардуванням південнокорейського острова Енпхен у 2010 році. На супутникових знімках останніх тижнів неодноразово фіксувалися тисячі північнокорейських військовослужбовців, які тренуються в строю на парадному полігоні в Пхеньяні.