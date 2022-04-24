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Світ не зможе ігнорувати. Північна Корея анонсувала нову зброю

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Пхеньян, Неділя 24 квітня 2022 04:52
Світ не зможе ігнорувати. Північна Корея анонсувала нову зброю Запуск ракети в Північній Кореї (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Офіційні джерела в Північній Кореї повідомляють, що країна знайшла "непереможну силу, яку світ не може ігнорувати". У понеділок в Пхеньяні повинен пройти військовий парад на честь 90-річчя місцевих збройних сил. На ньому і може відбутися прем'єра новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок буде відзначатися 90-річчя з дня заснування Корейської народно-революційної армії, і міжнародні спостерігачі кажуть, що Північна Корея може провести великий військовий парад заради демонстрації нової зброї.

У недільному репортажі Державного інформаційного агентства KCNA перерахована історія військових досягнень Північної Кореї, починаючи з її битв проти Сполучених Штатів в Корейській війні та закінчуючи бомбардуванням південнокорейського острова Енпхен у 2010 році. На супутникових знімках останніх тижнів неодноразово фіксувалися тисячі північнокорейських військовослужбовців, які тренуються в строю на парадному полігоні в Пхеньяні.

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