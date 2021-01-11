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Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID в 2021 году, - ВОЗ

Женева, Понедельник 11 января 2021 21:07
Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID в 2021 году, - ВОЗ
Фото: Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit)
Автор: РБК-Украина

Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Жители некоторых стран будут оставаться незащищенными от COVID-19.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время брифинга.

"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения", - заявила она.

При этом Сваминатан отметила, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID, которые необходимо будет соблюдать как минимум до конца года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что эксперты ВОЗ должны прибыть в Китай для изучения возникновения коронавируса. До этого власти КНР отказывали в предоставлении полной информации.

При этом в Соединенных Штатах обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

Гебреисус ранее был сильно разочарован тем, что Китай не выдал разрешение на визит экспертов ВОЗ.

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