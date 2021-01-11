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Світ не зможе досягти колективної імунізації від COVID в 2021 році, - ВООЗ

Женева, Понеділок 11 січня 2021 21:07
Світ не зможе досягти колективної імунізації від COVID в 2021 році, - ВООЗ
Фото: Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit)
Автор: РБК-Україна

Світ не зможе досягти колективної імунізації від коронавірусу у 2021 році. Жителі деяких країн будуть залишатися незахищеними від COVID-19.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Сваминатан під час брифінгу.

"Ми не зможемо досягти колективної імунізації у 2021 році. У деяких країнах будуть залишатися незахищені люди. Тому заходи повинні дотримуватися в той час, як вакцинація проводиться серед найбільш уразливих людей, і ми починаємо охоплювати інші верстви населення", - заявила вона.

При цьому Сваминатан зазначила, що не варто забувати про заходи щодо запобігання поширення COVID, які необхідно буде дотримуватися як мінімум до кінця року.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що експерти ВООЗ повинні прибути в Китай для вивчення виникнення коронавірусу. До цього влада КНР відмовляли у наданні повної інформації.

При цьому в Сполучених Штатах звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

Гебреисус раніше був сильно розчарований тим, що Китай не видав дозвіл на візит експертів ВООЗ.

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