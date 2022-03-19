Мир слышит позицию Украины: Зеленский анонсировал обращение перед народами мира

Президента Украины Владимир Зеленский анонсировал выступления перед Швейцарией, Израилем, Японией и Италией. Он обратится с призывом к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"В ближайшие дни продолжу обращаться к народам с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам. Запланированы также обращения к Израилю, Японии, Италии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает. наших защитников", - заявил Зеленский.

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